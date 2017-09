Domeniche ecologiche, altri tre appuntamenti nel 2017: svelate tutte le date

TORINO - Stop alle auto, tutti a piedi o in bici. Saranno tre le domeniche ecologiche da qui a fine anno: la prima, annunciata oggi dalla Giunta, è quella del 17 settembre quando in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile le auto si fermeranno dalle 10:00 alle 18:00. Gli altri due appuntamenti sono previsti per domenica 8 ottobre e per domenica 5 novembre. Lo ha reso noto l’assessore all’Ambiente Alberto Unia. Tre date da qui a fine anno, per un totale di cinque appuntamenti nel 2017.

DOMENICHE ECOLOGICHE - Lo scorso inverno le domeniche ecologiche erano servite ad abbassare il livello delle Pm10, pertanto è lecito aspettarsi appuntamenti simili anche nel 2018: a tal proposito, la Giunta ha già specificato come il calendario del prossimo anno verrà comunicato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda gli appuntamenti dell’8 ottobre e del 5 novembre, le modalità saranno le stesse di domenica 17 settembre: veicoli fermi dalle 10 alle 18.