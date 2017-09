Incidente mortale nel torinese: sotto effetto di droghe investe e uccide un uomo di 47 anni

NONE - Omicidio stradale nella tarda serata di ieri a None. Un autotrasportatore di 33 anni di Villar Perosa era a bordo della sua Bmw 320d e percorrendo in direzione Airasca la statale 23 del Colle di Sestriere, una strada priva di illuminazione, non si è accorto della presenza di un uomo che stava camminando a bordo della carreggiata nella medesima direzione e lo ha travolto. L’impatto è stato tanto violento che il pedone, un disoccupato di 47 anni di Torre Pellice, è morto sul colpo. Illeso invece l’investitore.

OMICIDIO STRADALE - L’autotrasportatore è stato sottoposto all’alcol test, a cui è risultato negativo, e all’esame tossicologico, a cui invece è risultato essere positivo alle sostanze stupefacenti. I carabinieri della Stazione di None, intervenuti sul posto insieme ai colleghi di Cumiana, lo hanno tratto in arresto.