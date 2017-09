Torino «raddoppia» le domeniche ecologiche: 10 date previste nel 2018, ecco quando

TORINO - In tanti le amano, qualcuno le vive come un disagio. Una cosa è certa: dovremmo abituarci alle domeniche ecologiche. Sì, perché la Giunta non si è limitata ad annunciare tre appuntamenti da qui a fine anno (17 settembre, 8 ottobre e 5 novembre) ma ha svelato tutto il calendario del 2018. Le domeniche ecologiche saranno cadenzate ogni prima domenica del mese, tranne nei mesi di agosto e dicembre. Dieci appuntamenti dunque, il doppio rispetto al 2017 in cui le auto sono state fermate «solo» 5 volte:iIn queste date verranno organizzati eventi e iniziative culturali.

DOMENICHE ECOLOGICHE - Con questo annuncio, i torinesi potranno sapere con largo preavviso quando verranno organizzate le domeniche ecologiche. Una mossa che, anche involontariamente, stopperà sul nascere le polemiche delle ultime ore, quando diverse persone avevano iniziato a sostenere come la sindaca fermasse le auto solo in occasione delle partite del Toro. Il calendario delle domeniche ecologiche del 2018, questa volta, precede di gran lunga quello della prossima Serie A. Di seguito le date delle domeniche ecologiche del 2018:

- 7 gennaio

- 4 febbraio

- 4 marzo

- 1 aprile

- 6 maggio

- 3 giugno

- 1 luglio

- 2 settembre

- 7 ottobre

- 4 novembre