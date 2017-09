Torino, rivoluzione aree gioco: al via la manutenzione, con AxTo nascono nuovi spazi

TORINO - Le aree gioco della città si preparano a una mini rivoluzione. Tra manutenzione e creazione di nuove aree, gli spazi della città per far giocare i bambini subiranno diversi interventi di riqualificazione e rinnovo. Dopo le segnalazioni dei cittadini, il Comune riparerà alcune aree gioco della città, mentre altre 10 nasceranno grazie al progetto AxTo, azioni per le periferie torinesi. La manutenzione straordinaria costerà 859.212,35 euro, mentre i nuovi spazi realizzati grazie AxTo costeranno 50.000 euro per le aree per bambini da 1 a 8 anni e 70.000 euro per gli spazi per ragazzini da 5 a 14 anni.

AXTO, LE NUOVE AREE - Alberto Unia, assessore all’Ambiente del Comune di Torino, spiega: «La Città ha avviato un importante programma di cura delle aree gioco. Abbiamo a cuore il benessere dei nostri cittadini più piccoli, per i quali la presenza di aree gioco efficienti ed accoglienti è una presenza essenziale nel territorio quale da essi percepito, un punto di riferimento per le occasioni di socialità e di costruzione della propria personalità. I nostri tecnici sono al lavoro in tutte le Circoscrizioni perché è dalle periferie che la qualità urbana deve ritrovare un percorso virtuoso nelle strade della nostra città». Per quanto riguarda gli interventi di AxTo consistono nella posa dei nuovi giochi non prima di smantellare quelli esistenti e di creare una pavimentazione antitrauma, nuovi vialetti e un arredo verde adeguato. La gara d’appalto sarà calendarizzata entro dicembre, con avvio dei cantieri nel 2018 e restituzione ai cittadini entro marzo 2019. I siti interessati dal progetto: corso Toscana – v. Verolengo, piazza Bonghi, piazzale don Pollarolo, via Scialoja, via Mascagni, via Perosi, via Fattorelli, piazza Sofia, strada delle Cacce, via Morandi – via Farinelli , parco Di Vittorio. L’importo totale degli interventi di AxTO è pari a 680mila euro.



LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Ecco dove verranno realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree gioco:

- Circoscriz. 1 - Giardino Cristoforo Colombo: messa in sicurezza dell’area giochi con sostituzione della recinzione e della pavimentazione antitrauma, la revisione e/o riparazione delle attrezzature ludiche esistenti, la fornitura di nuovi giochi di tipo inclusivo, il ripristino delle superfici in stabilizzato, riparazione e verniciatura delle panchine e cestini porta rifiuti esistenti;

spesa prevista: € 83.813,03

- Circoscriz. 2 - Giardino Corso C. Correnti: fornitura e posa di gioco a rotazione in luogo del gioco già rimosso, ripristino recinzione area giochi sul lato verso il corso, sostituzione canestri rotti con porte da calcio con canestri;

spesa prevista: € 105.186,63

- Circoscriz. 2 - Area giochi di Via Monastir: messa in sicurezza dell’area giochi con sostituzione della pavimentazione antitrauma, ripristino delle pavimentazioni sconnesse in marmette di cls e dei manti erbosi circostanti;

spesa prevista: € 13.940,74

- Circoscriz. 3 - Parco Ruffini: riqualificazione dell’area gioco con realizzazione di recinzione previo spostamento e riparazione del gioco combinato esistente, realizzazione di relativa piastra e pavimentazione antitrauma;

spesa prevista: € 94.091,27

- Circoscr. 3 - Via C. Beaumont: ampliamento dell’area giochi esistente con fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche, sostituzione della staccionata esistente con una recinzione in grigliato metallico, messa a dimora di alberi, implementazione di elementi di arredo urbano;

spesa prevista: € 70.246,26

- Circoscriz. 5 - Via Parenzo: rifacimento completo dell’area giochi con sostituzione della staccionata esistente con una recinzione in grigliato metallico, fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche, sostituzione della pavimentazione antitrauma ammalorata, riparazione e verniciatura delle panchine esistenti;

spesa prevista: € 59.635,43

- Circoscriz. 5 - Area giochi Via Stradella / Piazzetta M. F. Rubatto: riqualificazione dell’area giochi esistente con sostituzione delle attrezzature ludiche vetuste; sostituzione delle pavimentazioni antitrauma ammalorate; ripristino delle pavimentazioni circostanti i giochi in marmette di cls a seguito delle modifiche alle piastre giochi; verniciatura delle panchine esistenti; ripristino della recinzione in metallo; rimpiazzo della pianta recentemente abbattuta;

spesa prevista: € 69.075,80

- Circoscriz. 5 – Area giochi Mortara: completamento dell’area gioco definita nell’ambito della realizzazione del parco Dora; fornitura e posa di attrezzature ludiche su idoneo sottofondo;

spesa prevista: € 31.113,26

- Circoscriz. 6 - Giardini Via Bologna / Via Benaco: messa in sicurezza delle strutture ludiche ammalorate con rimozione dell’arrampicata in adiacenza alle murature dei bassi fabbricati privati confinanti; demolizione delle pavimentazioni antitrauma e della sottostante fondazione; realizzazione di aiuola con siepi in luogo della precedente area gioco rimossa;

spesa prevista: € 9.745,02

- Circoscriz. 7 – Area giochi piazza Toti: riqualificazione della piazza con l’ampliamento dell’area verde centrale e il piantamento di nuove specie arboree, rifacimento dell’area gioco esistente con sostituzione dei giochi, delle pavimentazioni e la posa di recinzione; integrazione, recupero e ricollocamento di cestini portarifiuti e panchine;

spesa prevista: € 180.000,00

- Circoscriz. 8 - Area giochi Via Monte Pasubio / Via Casana: messa in sicurezza e riqualificazione dell’area giochi esistente con rimozione delle pavimentazioni in marmette di cls sollevatesi a causa di radici affioranti; ampliamento delle fasce di rispetto degli alberi; fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche; realizzazione di pavimentazioni attorno alle piastre giochi; revisione e/o riparazione di cancelli, panchine e cestini porta rifiuti;

spesa prevista: € 92.355,91

Circoscriz. 8 – Area giochi Parco d’Arte Vivente: realizzazione zona gioco nell’ambito del PAV con posa di attrezzatura ludica su vasca di contenimento di ghiaia;

spesa prevista: € 50.000,00