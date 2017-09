Incidente in corso Sebastopoli, bus 62 tampona un altro pullman Gtt: ambulanze sul posto

TORINO - Un incidente tra due mezzi Gtt è avvenuto poco fa in corso Sebastopoli, angolo via Gorizia. Un pullman della linea

62 ha tamponato un altro bus, per motivi attualmente ignoti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i medici della Croce Verde: per fortuna non vi sono feriti gravi. Disagi al traffico veicolare, soprattutto nel tratto di corso Sebastopoli compreso tra corso Orbassano e corso corso Siracusa: pur non essendo il traffico in tilt, vi sono rallentamenti. Una sola corsia libera per senso di marcia, ma la situazione dovrebbe tornare alla normalità nei prossimi minuti.