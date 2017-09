Apre MondoJuve, 100 negozi per uno degli shopping center più grandi e innovativi d’Italia

NICHELINO - Ci siamo. Dopo anni di lavori, domani (7 settembre) apre alle porte di Torino MondoJuve: si tratta di uno degli shopping center più grandi d’Italia e più innovativi d’Europa. Oltre mille i posti di lavoro garantiti da questo centro commerciale, situato nell’area compresa tra Nichelino e Vinovo. Cento i negozi presenti, un ipermercato Bennet e 40.000 metri quadrati di spazio che, una volta completati nel 2020, saliranno a 80.000.

LO SHOPPING CENTER - Non si tratta di un centro commerciale come gli altri: la struttura è immersa in un’area verde a due passi dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi e il relativo parco naturale. Un progetto architettonico moderno, caratterizzato da linee semplici e forme lineari, capaci di dialogare con la natura. Il progetto della struttura commerciale è divisa in due macro aree:

- Lo Shopping Center: il vero e proprio centro commerciale, rappresentato dagli edifici A e B (fig.1) posizionati nel Comune di Nichelino, che include l’ipermercato Bennet, 100 negozi al dettaglio di importanti marchi e gallerie coperte per una superficie complessiva di circa 40.000 mq. Avveniristica e polifunzionale è la grande piazza centrale dedicata agli eventi e all’entertainment con la «food court» dedicata alla ristorazione, la «kids zone» (area bimbi da 150 mq e servizio di baby parking), oltre a una fontana spettacolare. Adiacente quest’area sorgerà anche un vero e proprio polmone verde, costituito da un parco di circa due ettari dove transiterà la nuova pista ciclabile che collegherà i comuni di Nichelino e Vinovo. A completare i servizi dell’area anche una pompa di benzina a marca Kerotris e le catene di ristorazione McDonald’s e RoadHouse (edifici M e N).

- Il Retail Park: disposto su 4 edifici (C-D-E-F) posizionati nel Comune di Vinovo, che accoglieranno dal 2018 medie strutture di vendita e aree di intrattenimento per una superficie complessiva di circa 30.000 mq. In particolare, i blocchi C ed E saranno inaugurati entro il 2018, il D tra fine 2018 e inizio 2019, mentre il blocco F entro il 2020. Il fabbricato G di proprietà della Juventus F.C. sarà dedicato in parte all’intrattenimento, ma sarà sviluppato secondo le linee guida del gruppo tecnico della Juventus.

Il progetto completo dello shopping center (© MondoJuve)

IL CENTRO ECOSOSTENIBILE - Come dicevamo, lo shopping center è all’avanguardia, soprattutto dal punto di vista dell’ecosostenibilità: gli impianti sono dotati di recupero energia, produzione energia pulita e controllo dell’energia consumata. L’acqua piovana raccolta dalle coperture sarà accumulata e servirà per l’irrigazione delle aree verdi, mentre l’intera struttura è illuminata da illuminanti a led. Finita qui? No, perché vi è anche spazio per l’utilizzo di pannelli solari per l’acqua calda sanitaria e di vetrato ultraperformanti in modo da garantire il massimo di comfort climatico e luminoso. Parallelamente alla costruzione di MondoJuve inoltre verrà realizzato un investimento di oltre 37 milioni di euro per potenziare la viabilità della zona: verranno quindi realizzati due nuovi assi stradali, un collegamento ciclopedonale tra Nichelino, Vinovo e il Parco di Stupinigi, opere varie, un nuovo asse stradale completo di sottovaso, un adeguamento e ampiamente dell’asse stradale con due nuove rotatorie.