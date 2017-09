MondoJuve: da Alcott a Swarovski, la lista completa dei negozi dello shopping center

NICHELINO - Apre alle porte di Torino MondoJuve, uno dei centri commerciali più grandi in Italia e più innovativi d’Europa. Parliamo di una struttura molto grande, capace di portare oltre 1000 posti di lavoro e soprattutto ecosostenibile, come vi avevamo già raccontato. Sono un centinaio i negozi presenti all’interno di Mondojuve e tra le insegne presenti molti brand internazionali, come Adidas, H&M e Kiabi, così come numerosi marchi del food. Questo l’elenco completo delle insegne presenti:

IPERMERCATO

Bennet

ABBIGLIAMENTO

Adidas

Alcott

Belmonte

United Colors Of Benetton

Calliope Calzedonia

Camomilla Italia

Cannella

Clayton

Cotonella Store

Cotton & Silk

Cycleband

H&M

Hermitage

Idexe’

Intimissimi

IvidiaUomo

Jack&Jnes

Kiabi

Lovable

Mayoral

Mixeri

Nuvolari

Original Marines

Golden Point

Rinascimento

Robe di Kappa

Scorpion Bay

Sonny Bono

Superdry

Tezenis

Tokuno Shima

Tribeca

Ovs

ELETTRONICA, CASA E TEMPO LIBERO

3 Store

Bialetti

Casa Mia

Gamelife

Casanova

Maison et Cadeaux

Mumble Mumble

Rossogaribaldi

Thun

Vodafone

Wind

RISTORAZIONE

Alice Pizza

Erba Voglio Lab

La Caveja/Yogurt&Co

Chiquita Fruit Bar

Chock Full O’Nuts

C-House

Gerla 1927

Grazie Mille

Officina Emiliana

Old Wild West

Pani Cunzatu

Pizzikotto

Sushiko

Tomato Pizza

SERVIZI

Bancomat

Dental Pro

E’ Qui

Frank Provost

Edicola, Cartoleria, Ricevitoria

La Barberia

Lava & Cuce

Riu Vacanze

Tan & Beauty

BENI PER LA PERSONA

Barron Gioielli

Bijou Brigitte

Bottega Verde

Blue Spirit

Grandvision by Avanzi

L’Erbolario

Marionnaud

Nau!

Sephora

Stroili Oro

Swarovski

Wycon

CALZATURE E ACCESSORI

Carpisa

Foot Locker

Snipes

Primadonna Collection

Skechers

Tata Italia

ESTERNO

Kerotris

McDonald’s

Roadhouse