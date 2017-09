La grande musica arriva in aeroporto: concerti gratuiti per i passeggeri di Caselle

TORINO - La straordinaria musica del Teatro Regio di Torino fa scalo a Caselle. Com'è possibile? Grazie alla proposta di Sagat, società che gestisce lo scalo torinese, di organizzare dieci concerti gratuiti nell'insolita cornice della Sala Imbarchi nell'Area partenze dell'aeroporto.Un modo davvero originale di ingannare l'attesa per i viaggiatori in partenza da Caselle, oltre che una straordinaria occasione per chiunque desideri assistere ai concerti, di scoprire l'aeroporto a tempo di musica.

CONCERTI - Come partecipare? Le registrazioni on-line saranno aperte 7 giorni prima di ogni concerto e ne verrà sempre data apposita comunicazione. Tra valige, gate d'imbarco, negozi e ristoranti, saranno dieci i gruppi da camera del Teatro Regio che si esibiranno in una vera e propria Stagione di concerti che prevede un appuntamento al mese, a partire dal 25 settembre. Saranno rappresentate tutte le famiglie degli strumenti musicali, oltre a ensemble vocali e misti, con un repertorio che spazierà dalla musica classica fino a quella contemporanea, con incursioni jazz, pop, canzone d'autore e musica da film.