Problemi a un ripetitore, cellulari fuori uso in tutta la linea della metropolitana

TORINO - Per qualche giorno sarà come tornare indietro nel tempo quando, invece che tenere incollati gli occhi sul cellulare, i passeggeri della metropolitana leggevano un libro, un giornale o più semplicemente si guardavano attorno magari conversando con il vicino. Il problema a un ripetitore utile ad avere il segnale in metropolitana ha già creato qualche disagio a chi sperava di passare il tempo navigando su internet.

PROBLEMI SU TUTTA LA LINEA - Disagi da poco comunque iniziati da ieri e che dureranno ancora probabilmente qualche giorno, giusto il tempo di sostituire alcuni pezzi del ripetitore, cosa che Gtt sta già provvedendo a fare. Inizialmente il problema ha riguardato la linea nel tratto tra Racconigi e Fermi, mentre oggi la criticità ha coinvolto anche altre stazioni tra Collegno e Lingotto.