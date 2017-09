Nudo in pieno pomeriggio dietro a un cassonetto, lo scandalo in via Aosta

TORINO - E’ successo in pieno pomeriggio sotto gli occhi di chi passava in via Aosta in quel momento o di chi, come la persona che ha scattato la fotografia, si affacciava al balcone di casa. Un uomo in pieno pomeriggio, dopo essersi avvicinato a un bidone della spazzatura si è denudato come se fosse nella sua camera da letto. Dopo essersi abbassato i pantaloni, l’uomo si è calato anche le mutande rimanendo con solo la maglia lunga a coprirlo. Questa scena per quanto assurda, fa il paio con una situazione quotidiana che sono costretti a vivere i residenti del quartiere che da tempo, anche tramite i consiglieri di Circoscrizione, lamentano degrado e poco controllo per quanto riguarda la presenza di senzatetto che urinano in ogni angolo del quartiere.