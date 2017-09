«Reale di sera», visite guidate speciali ed eventi unici nei musei torinesi

TORINO - Una visita guidata speciale ai Musei Reali, al chiaro di luna: per un amante della cultura, cosa chiedere di più? Torna venerdì 8 settembre l’appuntamento eccezionale dei Musei Reali con #realedisera, che offre al pubblico la possibilità esclusiva di ammirare in orario serale le collezioni permanenti dei Musei Reali e le diverse mostre in corso. Il tutto a un prezzo speciale di 3 euro. L’accesso è possibile dalle 19:30 alle 22:30, con apertura della biglietteria alle 18:30.

REALE DI SERA - Per l’appuntamento di questo venerdì 8 settembre, la visita guidata ha un tema speciale: qual era l’alimentazione del Rinascimento? E come sarebbe fare la spesa in un mercato rionale del ‘500? Insomma, un’occasione unica per fare un salto nel passato e togliersi tante curiosità. Ma c’è di più: fino al 15 settembre è aperta la mostra «Intorno a Leonardo. Disegni italiani del Rinascimento» in Biblioteca Reale, con ingresso a 5 euro. Le mostre comprese nel biglietto di ingresso ai Musei Reali sono: - Confronti/3: Pittura come scultura. Cerano e un capolavoro del Seicento lombardo - Scoperte/2: Le invenzioni di Grechetto (fino al 29 ottobre). - Prima del bottone: accessori e ornamenti del vestiario nell’antichità (fino al 15 novembre). - Le bianche statuine. I biscuit di Palazzo Reale (fino al 14 gennaio 2018).