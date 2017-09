Travolge una ciclista senza assicurazione né revisione, maxi multa per un automobilista

NICHELINO - Ha urtato una donna in bicicletta alla rotonda tra via Cacciatori e via Cesana. Lui, un artigiano romeno di 40 anni, ne è uscito illeso. La ciclista, 64 anni di Nichelino, si è provocata delle fratture agli arti superiori che i medici dell’ospedale San Luigi di Orbassano, dove è stata trasportata dai soccorsi, hanno giudicato guaribili in 35 giorni.

ASSICURAZIONE E REVISIONE - Quando la polizia municipale di Nichelino è arrivata in via Cacciatori l’uomo era ancora sul posto. Dai controlli è emerso che viaggiava su una macchina, una Lancia Phedra, privo di assicurazione e senza aver rinnovato la revisione. Queste mancanze gli sono costate il sequestro del veicolo e sanzioni per un totale di circa mille euro. Al vaglio invece c’è ancora l’esatta dinamica dell’incidente stradale.