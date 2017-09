Arrivano i mercatini sul design e sulla creatività in via Sacchi, la novità a ottobre

TORINO - Dal 10 al 16 ottobre si celebra la settimana internazionale del design a Torino. Via Sacchi in particolare sarà coinvolta in una serie di eventi indirizzati a evidenziare le potenzialità di un asse porticato lungo un chilometro, mille metri di nobili architetture edificate tra fine Ottocento e primi del Novecento, contigue allo scalo della stazione ferroviaria di Porta Nuova. Per questo motivo dal 10 e sino al 30 ottobre saranno messe in pratica alcune azioni da parte della città di Torino, con il coordinamento della Fondazione Contrada Torino Onlus, finalizzate alla rigenerazione urbana della zona che, grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, dei commercianti, dei proprietari, degli operatori culturali e delle associazioni, proseguiranno anche negli anni a venire.

MERCATINI TEMATICI - Durante i fine settimana di ottobre ci saranno i mercatini tematici sul design, e più in generale sulla creatività, collocati sotto i portici dei sei isolati compresi tra corso Stati Uniti e corso Sommeiller per costituire un'attrattiva capace di riportare in via Sacchi numerosi visitatori.

IL BANDO PER ORGANIZZARLI - Per questi eventi il Comune dovrà individuare un soggetto che organizzerà e realizzerà l'allestimento dei mercatini. Per chi ne fosse interessato il bando è visibile al link http://www.comune.torino.it/cgi-bin/albopretorio/index.cgi?c=10. «Potranno presentare domanda le associazioni non aventi scopo di lucro le cui finalità siano coerenti con i temi proposti», fa sapere il Comune, «le associazioni di categoria relative al settore del commercio e quelle relative al commercio su area pubblica, le cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti e le associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati».