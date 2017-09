La linea meno utilizzata di Gtt in pensione? No, studiato un nuovo percorso «ecologico»

TORINO - Il 20 aprile del 2016, quando Torino era ancora amministrata dal sindaco Piero Fassino, avevamo documentato lo strano caso della linea 6 di Gtt. Un mezzo nato quando in città si riversarono migliaia di pellegrini venuti per vedere la Sindone e che avrebbe dovuto aiutare anche gli studenti del nuovo Campus Einaudi. Ma la realtà è sempre stata ben diversa dal progetto e i tram 6, tutti lunghi oltre 30 metri e con una frequenza media di 15 minuti, hanno continuato a circolare costantemente vuoti o, comunque, con pochissimi passeggeri. Troppo pochi per giustificare una linea così. Da inizio ottobre però le cose cambieranno.

LINEA 6 SU BUS ELETTRICO - La prima grande novità è il cambio del mezzo pubblico. La linea 6 non viaggerà più su rotaie, ma diventerà un bus elettrico, quei 19 di cui Gtt si è dotata grazie ai nove milioni di euro già promessi nel 2014 dal ministro all’Ambiente. Ma non solo: ci sarà anche un nuovo percorso con un capolinea diverso, in modo tale che possa davvero essere utile agli studenti dimezzando il traffico di passeggeri sul 68, l’unico a oggi a passare da Porta Nuova, dove giungono molti studenti, e arrivare al Campus Einaudi. La stazione appena citata sarà il nuovo capolinea della linea 6 che avrà una frequenza media di 12 minuti.

NUOVO PERCORSO - Come detto il nuovo capolinea della linea 6 sarà spostato dall’attuale piazza Statuto a Porta Nuova. Cambia anche il percorso che seguirà il centro cittadino, anche laddove possono accedere solo i mezzi elettrici. Autobus che implementeranno la flotta di Gtt anche nei prossimi mesi in cui saranno attivi per gli spostamenti da e verso Collegno e Pianezza, o attorno al Cimitero Monumentale (linea 19), o ancora, nel 2018, da e verso Venaria, Moncalieri e Nichelino.

LINEA 13 - Qualche cambiamento, anzi potenziamento, lo subirà anche la linea 13. Visto che non ci sarà più il 6 a portare i passeggeri da piazza Statuto a via XX Settembre, il 13 sarà potenziato.