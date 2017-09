A lavoro con mamma e papà, oltre 100 bambini con i genitori all’Iren e all’Amiat

TORINO - I bambini a scuola per vedere e imparare il mestiere dei propri genitori. E’ questa l’iniziativa di carattere nazionale a cui ha aderito il Gruppo Iren che, questa mattina, ha portato all’interno delle proprie strutture oltre 100 bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni. In particolare sono state coinvolte le due sedi Iren di corso Svizzera e di via Pianezza, e quella Amiat (che fa parte del gruppo) di via Giordano Bruno.

GIORNATA INTENSA - Dopo l’accoglienza iniziale, i bambini hanno potuto trascorre un po’ di tempo con i loro genitori per conoscere gli uffici e capire che tipo di attività svolgono mamma o papà. Successivamente per tutti è stata predisposta, con modalità diverse a seconda della fascia di età, un’attività educativa incentrata sul tema «Diventa Ecofan» attraverso l’illustrazione di buone pratiche sui temi dell’ecologia e del risparmio energetico. Questa iniziativa ha consentito ai ragazzi coinvolti di capire come non servano gesti eroici, ma piccole azioni quotidiane, per migliorare l’ambiente e favorire il risparmio energetico.

COME I GRANDI - Come se fossero dirigenti di azienda, un gruppo di bambini e bambine ha sperimentato da protagonista una seduta del consiglio di amministrazione esaminando, nel ruolo di consiglieri, progetti e idee da loro proposti per migliorare l’ambiente e la qualità della vita di domani. Alla fine della mattinata tutti sono andati a pranzo in mensa: per l’occasione è stato servito un pranzo speciale, adatto a grandi e piccini.

I bambini nella sede Iren (© Gruppo Iren)

