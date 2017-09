Allarme maltempo: previsti temporali forti su Torino 

TORINO - Sabato di maltempo sul Piemonte con 'allerta gialla' (criticità ordinaria per rischio di locali allagamenti e frane) sul nord della regione, dalla Valchiusella al bacino del Toce, e nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia. Queste le parole segnate nell'ultimo aggiornamento meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale). Le nuvole arriveranno già questa sera, venerdì 08 settembre, e da domani sono previsti «rovesci e temporali diffusi», «intensi e persistenti sull'Alto Piemonte» e «da metà pomeriggio sulle zone al confine con la Liguria».

METEO - Ma l'estate non è ancora finita, i tecnici infatti prevedono un cauto miglioramento delle condizioni atmosferiche già a partire da domenica 10 settembre. Il sole spunterà in particolare sulla zona ovest della Regione. In ogni caso, fanno sapere i tecnici Arpa, il tempo sul Piemonte resterà variabile per i prossimi due giorni.