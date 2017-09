Riapre il cocktail bar più alto d'Italia, tante novità dal Piano35

TORINO - Riapre, dopo la pausa estiva, il lounge bar Piano35, considerato il cocktail bar più alto d'Italia, al 35/o piano del grattacielo di Intesa Sanpaolo di Torino. Il locale, gestito da Affida, società del gruppo Cirfood, è guidato da un bartender d'eccezione: Mirko Turconi, campione italiano di cocktail, reduce dal sesto posto alla Diageo Reserve World Class, la competizione internazionale di mixology tenutasi ad agosto a Città del Messico



NOVITA' - Dall'esperienza nella Terra dei Maya Turconi porta a casa tutti i sapori e i colori di quei luoghi lontani e li racchoude nuovo cocktail Bienvenido, un benvenuto speciale dalle note piccanti tipiche di Città del Messico. Non solo, tante le novità per questa nuova stagione del lounge bar più alto della città: il cocktail La Rambla, ad esempio, regalerà ai fortunati bevitori atmosfere dal sapore spagnoleggiante; non mancheranno neppure i grandi classici, come Il Conte in Cantina, drink portato proprio alla gara internazionale di Città del Messico.