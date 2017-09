Derby della Mole senza autobus, mezzi pubblici in sciopero per tutta la giornata 

TORINO - Ventiquattrore di sciopero dei mezzi pubblici a Torino. Quando? Il 23 settembre, una data che magari a molti non dirà nulla, ma che è segnata a chiare lettere sul calendario dei tifosi granata e degli juventini. Si tratta del derby della Mole, giornata in cui Toro e Juventus scenderanno in campo per contendersi il titolo di migliore squadra di Torino. La protesta di tutto il personale Gtt è stata indetta dalle sigle sindacali Fast-Confsal e Faisa Cisal. «Senza bus al Derby», hanno dichiarato gli autoferrotranvieri «si gioca un'altra partita, quella per il futuro».



SCIOPERO - L'obiettivo, secondo chi protesta, è quello di «contrastare un sistema inefficiente, poco trasparente e costoso, che invece di ridurre sprechi e privilegi fa pagare il prezzo della crisi a cittadini e lavoratori». Il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: metropolitana e servizio urbano e suburbano dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Servizio extraurbano, SFM1 (ferrovia canavesana) e SFMA (Torino-Ceres) da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.