Meteo a Torino: l’autunno arriva in anticipo, temperature in ribasso

TORINO - L’estate saluta, arriva l’autunno. Con qualche giorno d’anticipo, il caldo ha lasciato Torino per far spazio a un clima decisamente meno mite e più autunnale: le piogge di ieri hanno abbassato ulteriormente le temperature, che salvo giornate particolari non supereranno più i 30 gradi, almeno per il 2017.

LE PREVISIONI - Sì, perché dando uno sguardo alle previsioni meteorologiche della prossima settimana, appare evidente come il tempo sia ormai cambiato definitivamente: le temperature passeranno da un minimo di 9 gradi a un massimo di 25, con una media giornaliera intorno ai 20. Insomma, il caldo è solo un lontano ricordo. Nulla di allarmante ovviamente, ma forse è il caso di anticipare il cambio degli armadi di qualche giorno per non arrivare impreparati. Nel dettaglio, l’inizio della prossima settimana presenterà condizioni più favorevoli con sole alternato a nuvole e 25 gradi di massima. Differente la situazione verso il weekend, con 19 gradi di massima e pioggia in arrivo.