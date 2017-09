Calendario scolastico 2017-2018: si inizia domani, svelate le date dei ponti

TORINO - Ci siamo: domani, lunedì 11 settembre, migliaia di studenti piemontesi inizieranno l’anno scolastico. Un anno che conterà 206 giorni di lezione per i ragazzi della scuola primaria e secondaria, mentre 224 per gli iscritti alla scuola d’infanzia. Un calendario che, come vi avevamo anticipato, è stato deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Istruzione, Gianna Pentenero.

IL CALENDARIO - Uno dei temi più sentiti, sia dagli studenti che dai genitori che vogliono e possono organizzare le ferie, è quello delle vacanze e dei ponti. Le vacanze di Natale inizieranno lunedì 25 dicembre a termineranno sabato 6 gennaio; quelle di Pasqua invece andranno dal 29 marzo al 3 aprile. Passiamo poi ai ponti: oltre a quello dell'Immacolata, con le scuole chiuse anche sabato 9 dicembre, è confermata la giornata di vacanza aggiuntiva in occasione del Carnevale, con le scuole chiuse da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio. Confermate le festività di «Tutti i santi» (martedì 1° novembre), l’anniversario della «Liberazione» (mercoledì 25 aprile), la «Festa dei lavoratori» (martedì 1°maggio) e la «Festa della Repubblica» (sabato 2 giugno) .

LA SETTIMANA DELLO SPORT - Non è una novità, ma un piacevole «ritorno» quello della Settimana dello Sport: si tratta di un’iniziativa avviata lo scorso anno con l’obiettivo di promuovere il turismo invernale in tutte le attività legate al mondo dello sport e al benessere. Le singole istituzioni scolastiche sono state perciò invitate, pur nel rispetto delle loro autonomie, a concentrare nelle giornate del 15, 16 e 17 febbraio le attività formative integrative legate a questi temi.