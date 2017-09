Altroché autoradio i pneumatici, a Collegno i ladri rubano le portiere

COLLEGNO - Se una volta i ladri si portavano via le autoradio e le ruote, oggi sembra che si sia aggiunto un nuovo obiettivo ai loro colpi. A Collegno, di fronte al Villaggio Leumann una donna si è trovata la sua Peugeot senza portiere e con un vetro, dalla parte opposta, infranto. Presa dallo sconforto ha sporto denuncia e ha allarmato i concittadini su un gruppo Facebook: «Sei di Collegno, se al mattino ti ritrovi la macchina così», ha scritto dando il via ha moltissimi commenti, alcuni dei quali descrivevano situazioni simili successe poco tempo fa.

TELECAMERE ASSENTI - Pare che nessuno abbia visto chi si portava via le portiere della donna e, purtroppo, non ci sono nemmeno telecamere di sorveglianza in zona a cui appellarsi per poter individuare l’autore, o gli autori, del reato. Su quanto avvenuto stanno comunque indagando i carabinieri.