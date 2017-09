Droga nascosta tra la legna, scoperto il nascondiglio di un operaio-spacciatore

CHIANOCCO - L'auto dell'uomo viaggiava sovraccarica di legname, è stato questo ad attirare l'attenzione dei carabinieri della Compagnia di Susa che lo hanno fermato per effettuare un controllo. Così facendo i militari hanno scoperto che, tra la legna, il conducente nascondeva diverse dosi di sostanza stupefacente.

DROGA - L'arrestato è avvenuto a Chianocco, in provincia di Torino, ed è stato convalidato sabato 9 settembre. Sull'auto dell'uomo, un operaio di 33 anni di Mattie, sono stati trovati 400 grammi di hashish, accuratamente divisi in quattro panetti e pronti, probabilmente, per essere smerciati.