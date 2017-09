Vibratori, corde e falli di gomma davanti alla fermata del pullman

CHIERI - Questa mattina a Chieri passeggeri della linea 30 e passanti dell’autobus sono rimasti senza parole nel vedere quanto qualcuno, presumibilmente nella notte, ha abbandonato proprio di fronte alla fermata e allo spazio in cui giocano i bambini. Alcuni giochi erotici, tra cui falli di gomma, corde e vibratori, erano a terra l’uno vicino all’altro in via Gozzano. La situazione, tra il divertente e il cattivo gusto, è stata risolta dopo poco con la rimozione degli oggetti.

I giochi erotici trovati di fronte alla fermata del 30 (© Facebook)

