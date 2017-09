Derubato, insegue il ladro in carrozzina e lo blocca: l’arresto all’Auchan

TORINO - Pensava che sarebbe stato semplice derubarlo e invece è stato proprio lui, disabile, a mandare in fumo i suoi piani criminosi. E’ successo nel parcheggio dell’Auchan di corso Romania qualche giorno fa: il malintenzionato, 40 anni, si è avvicinato a bordo di uno scooter a un uomo in carrozzina di 66 anni affetto da distrofia muscolare, scelto come sua vittima. «Scusi ha da cambiare con due da dieci?», gli ha chiesto porgendogli una banconota da 20 euro. Ma quando ha tirato fuori il portafogli, glielo ha strappato di mano e ha provato a fuggire. Tentativo inutile però, perché il sessantaseienne ha attivato la carrozzina elettrica e gli ha bloccato la strada contro un dissuasore.

ARRESTATO - Il quarantenne è caduto dallo scooter e in aiuto dell’uomo in carrozzina è intervenuto un addetto del centro commerciale. Bloccato il malvivente, è scattata la chiamata ai carabinieri, intervenuti rapidamente sul posto. Il portafogli è tornato in possesso del legittimo proprietario, mentre il ladro è stato tratto in arresto.