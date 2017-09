Tragedia di piazza San Carlo, 136 richieste di risarcimento al Comune

TORINO - La notte del 3 giugno sono rimaste ferite oltre 1500 persone e, a oggi, al Comune di Torino sono arrivate 136 richieste di risarcimento. Lo ha riferito in Consiglio Comunale l'assessore al Bilancio Sergio Rolando, interrogato su chi dovrà pagare per i danni riportati durante la notte della serata di Champions League proiettata in piazza San Carlo.

ASSICURAZIONE - A domanda diretta del consigliere comunale di centrodestra Alberto Morano, Rolando ha risposto fornendo i numeri dettagliati sulla franchigia della polizza assicurativa. Il massimale della copertura assicurativa è di 25 milioni di euro, mentre la franchigia della polizza assicurativa per l'evento è di 24.500 euro. Ora la parola passa al Tribunale per chiarire definitivamente di chi è stata la responsabilità di quella notte di terrore.