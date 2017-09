Perde terra e pietre dall’autocarro e non se ne accorge, strada chiusa per oltre un’ora

NICHELINO - Nel pomeriggio di ieri via Miraflores e il ponte Europa, a Nichelino, è rimasta chiusa per oltre un’ora a causa della perdita del carico da parte di un autocarro che viaggiava verso Torino. In strada si sono riversate pietre e terra, rendendo quasi impossibile il transito di altri mezzi. L’autotrasportatore si è accorto dell’incidente solamente quando era giunto in via Artom e si è adoperato per far giungere sul posto una squadra di operai per la pulizia della strada.

SANZIONATO - Sul posto, a Nichelino, è intervenuta anche una squadra della polizia municipale che ha dovuto gestire la strada chiudendo a tratti il traffico anche in considerazione dell'orario di punta. La situazione si è normalizzata verso le ore 18.15. L'autista, dipendente di una ditta di Torino, è stato sanzionato per perdita del carico.