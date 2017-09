«Nek, Max e Renga»: un tour insieme per tre big della musica italiana

TORINO - Dal 20 gennaio 2018 Max Pezzali, Nek e Francesco Renga porteranno insieme nei principali palasport italiani uno spettacolo in cui reinterpreteranno i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno. Il 26 gennaio saranno al Pala Alpitour per un concerto in cui le emozioni saranno triplicate. Sono stati colonna sonora di intere generazioni, soprattutto quelle cresciute a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000. Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l'artista italiano più suonato dalle radio dell'ultimo anno, Francesco Renga può vantarsi di aver realizzato oltre 1850 concerti. In questo tour si metteranno alla prova ancora una volta unendo la loro storia e la loro professionalità. Un mix che già si annuncia esplosivo: sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più popolari di ognuno. I biglietti per il tour saranno disponibili dalle 16 di mercoledì 13 settembre su ticketone.it e dalle 16 di lunedì 18 settembre nei punti vendita e prevendite abituali.