Bando da 1 milione di euro per le periferie, ecco come partecipare

TORINO - L'importo complessivo messo a disposizione dalla pubblica amministrazione di Torino per questo bando è di 1 milione di euro. Segno evidente che il Comune crede nell'idea di riqualificazione urbana attraverso la cultura. «E' un bando innovativo» ha affermato l'assessore alla Cultura Francesca Leon «Uno degli investimenti maggiori mai fatti in ambito culturale». Si tratta di un progetto finalizzato alla riqualificazione delle aree periferiche, inserito all'interno del progetto AxTo. Di particolare interesse il fatto che i progetti abbiano lungo respiro, da un anno fino a un massimo di venti mesi, di modo da essere in grado realmente di portare un valore aggiunto alla città

BANDO - «Questo bando si inserisce nella visione delle periferie come spazio attrattivo di risorse e generatore di progetti» ha affermato l'assessore ai Beni Comuni e Periferie Marco Giusta. La documentazione per partecipare dovrà pervenire per posta, tramite raccomandata all'indirizzo "Progetto AxTo- Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, via Corte d'Appello 12, 10122 Torino" entro e non oltre le ore 12 del 29 settembre 2017. Ricordiamo infine che i progetti, riguardanti esclusivamente le aree periferiche della città, dovranno essere attinenti a uno dei seguenti ambiti: spazio pubblico e animazione sociale, pluralismo e integrazione, musica e arti o creatività digitale.