Irregolarità in un Compro Oro di corso Adriatico, il Questore sospende la licenza

TORINO - Un controllo effettuato a fine luglio dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza, con i colleghi del Commissariato San Secondo, è costata la sospensione della licenza per 15 giorni a un Compro Oro di corso Adriatico. In quell’occasione era stata riscontrata la tenuta irregolare del registro da parte del titolare poiché, in alcune operazioni, non erano stati trascritti i dati relativi alla specie e al peso della merce acquistata. Oltre a questo era stato accertata l’alterazione di diversi oggetti preziosi. Il provvedimento del Questore di Torino è stato notificato ieri e ha validità per 15 giorni.