Il Politecnico è la miglior università al mondo per trovare lavoro: battuti 600 atenei

TORINO - Un risultato straordinario, un orgoglio per tutta la città: il Politecnico di Torino è la miglior università al mondo per trovare lavoro. A dirlo non siamo noi ma una classifica resa nota dall’istituto britannico QS. La Graduate Employability Rankings 2018 premia il Poli, capace di formare i propri studenti e di garantirgli un lavoro in tempi da record.

IL DATO VINCENTE - A spiccare è la percentuale di occupazione dei loro laureati a un anno dal conseguimento del titolo: 94%, un dato altissimo se si tiene conto che la media nazionale si ferma a 76,2%. Una differenza abissale, che soddisfa il rettore Marco Gilli: «Il Politecnico ha investito molto nella formazione, offrendo percorsi di studio impegnativi che sanno contemperare solidi fondamenti disciplinari con un

approccio trasversale e multidisciplinare». Decisive per il raggiungimento di questo risultato,le partnership con le grandi imprese e una spinta internazionale capace di far trascorrere agli studenti periodi fuori dall’Italia, molto importanti per la formazione e i titoli congiunti». Grande soddisfazione dunque, ma soprattutto volontà di confermare questi risultati anche nei prossimi anni per il bene degli studenti torinesi. Il politecnico festeggia un grande traguardo.