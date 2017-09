Problemi a un treno a Carducci, metropolitana sospesa da Lingotto a Porta Nuova

TORINO - Disagi per i passeggeri della metropolitana di Torino questa mattina con un problema che ha costretto a interrompere la linea dalla stazione Lingotto a Porta Nuova in entrambi i sensi di marcia. Colpa di un treno che ha stoppato la sua corsa a Carducci: agli operatori risultava che fosse stata tirata una maniglia di emergenza, ma in realtà non è andata così. I tecnici sono al lavoro dalle 8 per capire la causa del blocco tutt’ora in corso.

Per limitare i disagi, Gtt ha subito messo a disposizione i bus sostitutivi per il tratto attualmente non coperto dalla metropolitana.

* AGGIORNAMENTO DELLE 9.05: la metropolitana è ripartita su tutta la linea