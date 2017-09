Nuovi treni speciali per raggiungere Bra, nel fine settimana torna Cheese

TORINO - Nel fine settimana a Bra andrà in scena la ventesima edizione di Cheese, la manifestazione internazionale dedicata al mondo lattiero-caseario di qualità. Vista la grande affluenza che ogni anno fa registrare (con una media di oltre 270mila visitatori, 300 espositori di 23 nazioni diverse ogni edizione) Trenitalia, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha messo a disposizione 22 treni straordinari in più per raggiungere Bra da Torino e per tornare.

TRENI - Grazie a questo potenziamento, coloro che vorranno prendere parte a Cheese potranno contare su 6 corse in più venerdì 15 settembre, altrettante sabato 16 e, infine, 10 domenica 17. I nuovi treni vanno così a rafforzare i collegamenti serali e partiranno dal capoluogo piemontese alle 21.27, alle 22.27 e alle 23.27 e da Bra alle 21.39, alle 22.39 e 23.39. A queste si aggiungono, nella giornata di domenica, quattro collegamenti con partenza alle 11.28 e 15.28 da Torino Stura e alle 13.31 e 17.31 da Bra.

FERMATE - I primi treni partono alle 5.27 da Torino Stura. Le fermate sono a Torino Rebaudengo, Porta Susa, Lingotto, Moncalieri, Trofarello, Villastellone, Carmagnola, Sommariva Bosco, Sanfré, Bandito. Nella direzione opposta fermano a Santa Vittoria, Monticello d’Alba e Mussotto.