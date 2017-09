Nina Zilli in concerto all'Hiroshima Mon Amour

TORINO - Nina Zilli è tornata con il suo nuovo album di inediti «Modern Art» e lo fa dal vivo con una nuova serie di concerti: il «Modern Art Tour» prenderà il via il 14 ottobre da Cesena, e proseguirà nei club delle principali città italiane. A Torino la cantante salirà sul palco dell'Hiroshima Mon Amour il 19 ottobre. I live saranno l'occasione per ripercorrere i successi dell'artista e per presentare al pubblico i brani del nuovo lavoro discografico, il quarto della musicista piacentina che lei stessa ha definito «sessantottino e fricchettone». Informazioni e prevendite: www.hiroshimamonamour.org.