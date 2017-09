Enzo Miccio e Carla Gozzi protagonisti al Torino Outlet Village

TORINO – Un'opportunità per chi vuole ricominciare la stagione lavorativa valorizzando il proprio stile. Giovedì 14 settembre dalle 16 al Torino Outlet Village sarà possibile seguire i consigli di stile dei celebri esperti di moda Enzo Miccio e Carla Gozzi. I due noti volti televisivi protagonisti del programma televisivo «Ma come ti vesti?» selezioneranno, tra il pubblico, due persone per il restyling del look con i capi delle migliori firme. Inoltre gli esperti di moda dispenseranno preziosi consigli sul look a tutto il pubblico. Tutto questo nella settimana dedicata allo shopping con sconti speciali sulle Collezioni Autunno/Inverno, al 30% di sconto ulteriore sul prezzo outlet. Per informazioni: www.torinooutletvillage.com.