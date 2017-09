Ingerisce hashish al giardinetto, bambina di un anno ricoverata in codice rosso

LEGNANO - Indagini in corso su una vicenda su cui c’è ancora il massimo riserbo da parte della magistrature e delle forze dell’ordine. Una bambina di un anno, residente nel torinese con la mamma e il papà, è stata ricoverata in codice rosso nella giornata di lunedì 11 settembre per aver ingerito un pezzo di hashish mentre si trovava nei giardinetti a San Vittore Olona, un comune di nemmeno 9mila abitanti in provincia di Milano. E’ arrivata in condizioni gravissime ma, per fortuna, col passare delle ore è migliorata, cosa confermata questa mattina.

IL MISTERO DELL’HASHISH - Dove la bambina abbia preso la droga è un mistero. L’avrebbe trovata in terra nel giardinetto, ma al momento non ci sono conferme da parte di chi sta indagando. Mangiata, le sue condizioni si sono aggravate in poco tempo e così c’è stato il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Legnano dove è tutt’ora ricoverata.