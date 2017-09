Trenta invitati intossicati e un pensionato deceduto, cena letale in un ristorante

TORINO - Una partita di pesce avariato e la conseguente intossicazione alimentare potrebbe essere la causa del decesso di un settantenne che, insieme a molte altre persone, aveva mangiato in un ristorante di Maretto, nell’astigiano, durante una festa. Il pensionato è stato ricoverato d’urgenza al San Giovanni Bosco di Torino dove è deceduto nella notte.

30 INTOSSICATI - Da quella cena non è rimasto intossicato solo il pensionato che ha perso la vita, ma ci sarebbe un’altra trentina di persone ricoverate in ospedali sia della zona che del torinese. Il caso è stato segnalato alla Procura di Asti che ha dato il via alle indagini su cui ci stanno lavorando anche i Nas di Alessandria. L’intenzione della magistratura è accertare che cosa abbia provocato l’intossicazione alimentare. Da alcuni prelievi di cibo analizzati, l’origine potrebbe essere in una partita di pesce avariato.