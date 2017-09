Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi un weekend dedicato ai futuri sposi

TORINO - Completamente rinnovata e più glamour che mai. «Sposi In», la prima fiera del wedding in Piemonte, ad ingresso gratuito, il 23 e 24 settembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, si presenterà con una veste ancora più innovativa e coinvolgente per le future coppie, invitate a partecipare ai numerosi eventi in programma. L’expo per il matrimonio si appresta a tagliare il traguardo della nona edizione proponendo ai prossimi sposi moltissime novità e fantastici omaggi. La prima riguarda la presenza di espositori qualificati, pronti a progettare nei minimi particolari il giorno più bello della loro vita: dagli atelier d’alta moda alle agenzie di viaggio, dai catering ai gioielli, dai wedding planner alle location e fotografi più rinomati, c’è veramente di tutto per ideare un matrimonio da star. Partecipare a «Sposi In» è semplicissimo: basta registrarsi sul sito www.sposiin.info. Il nuovo sito, ricco di informazioni sulla kermesse e aziende di primo piano del mondo del wedding con consigli e suggerimenti per rendere davvero speciale il grande giorno.

Gli eventi imperdibili

Sabato 23 settembre alle 11.30 e alle 16.30, si alzerà il sipario sul Wedding Beauty Day presso il Salone dei Camini della reggia. Si prevedono due appuntamenti della durata di un’ora circa, in cui le persone del pubblico saranno coinvolte dalle consulenti di immagine e stile di PK Consulting, Paola Rovetto e Ketty Vettori protagoniste del programma cult «Ciao Bellezza» su Rete 4. Si sveleranno i segreti per ottenere un’immagine studiata nei minimi particolari. Nulla deve essere lasciato al caso o legato solo al gusto personale; dalla forma del viso alla taglia, dagli accessori al trucco, dal tessuto dell’abito al colore del bouquet, dall’acconciatura al portamento, dal colore dei capelli alle criticità fisiche, dalla scollatura allo stile personale. Sono questi gli elementi che, se illustrati da esperti ed utilizzati in modo corretto ed armonioso, diventano fondamentali per costruire un’immagine della sposa efficace che la valorizza e la rende sicura. Nel corso dell’evento verranno anche distribuiti degli omaggi per corsi gratuiti di immagine dedicati al wedding. Le future spose possono candidarsi anche come modelle del Wedding Beauty Day, così da ottenere una reale prova di trucco e acconciatura e lezione di portamento gratuita. Tutte le info su www.sposiin.info . Ingresso riservato ai futuri sposi e spose con accompagnatrici. Grandi emozioni anche domenica 24 settembre, in programma, alle 11.30 e alle 17.30, presso il Salone dei Camini della reggia una sfilata con meravigliosi abiti nuziali per lui e lei con tessuti, colori e modelli unici delle firme presenti in fiera Emozioni Sposi, Monteleone Sposi, L’uomo Drink e Samuela Spose, sfileranno per farvi emozionare e scegliere il vostro abito da sogno.

Un premio per la dedica più romantica e per la foto con più like su Facebook

Domenica 24 settembre Radio Energy, media partner della fiera, sarà presente con l’iniziativa «Un caffè Sposi In con Radio Energy». Francesco Risso, speaker di Radio Energy aspetta i futuri sposi, per raccogliere la dedica che li ha fatti innamorare. La più bella verrà selezionata e omaggiata con uno Smartphone l'Hisense C30 Rockun. Toccherà anche a Radio Energy essere testimonial il 24 settembre alle 15.30 presso il salone dei camini, della premiazione delle foto dei futuri sposi che hanno ricevuto più apprezzamenti sulla pagina Facebook: «SposiIn Fiera Matrimonio Torino». Fino al 20 settembre partecipare è facilissimo: basta inviare una foto insieme, un selfie, uno scatto divertente o romantico alla pagina «SposiIn Fiera Matrimonio Torino». Ogni immagine verrà pubblicata nell’album. Le tre immagini che riceveranno più like dai visitatori, si aggiudicheranno dei fantastici omaggi, come corsi gratuiti per l’immagine, un buono da spendere presso gli operatori wedding in fiera, percorsi spa. Per informazioni ed aggiornamenti: www.sposiin.info.