Alcolici venduti fino all’alba: chiude il market etnico che non rispetta l’ordinanza Appendino

TORINO - Vendevano bevande alcoliche e superalcoliche da mezzanotte fino all’alba, noncuranti del divieto di vendita presente dalle 24 alle 06. Per questo motivo, dopo quattro segnalazioni dall’inizio dell’anno, il personale della Polizia di Stato del Commissariato Barriera Nizza, ha svolto alcuni accertamenti presso il «Bangla mini market», un esercizio commerciale in via Galliari 11/D, nel cuore di San Salvario.

LA CHIUSURA - Il blitz si è concluso con le serrande abbassate per il negozio di vicinato, addetto alla vendita di prodotti alimentari. Nell’ultimo biennio infatti, sono state notificate due distinte violazioni, pertanto il Prefetto di Torino ha disposto la sospensione della licenza dell’autorizzazione all’ esercizio dell’attività per 15 giorni a partire da ieri, mercoledì 13 settembre.