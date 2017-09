Ai Giardini Reali la «Festa di fine estate»

TORINO - Un pomeriggio all’insegna del divertimento con la merenda solidale per sostenere la nascita del Centro Paideia per la riabilitazione infantile. Domenica 17 settembre dalle 15 Fondazione Paideia, in collaborazione con Musei Reali di Torino, organizza la «Festa di fine estate», un pomeriggio dedicato a tutti i bambini e le famiglie nella straordinaria cornice dei Giardini Reali di Torino. Un’occasione per passare l’ultima domenica di questa estate all’insegna del divertimento, della creatività e dell’inclusione, con tantissime attività per i più piccoli e i loro genitori come laboratori creativi e di improvvisazione teatrale, letture animate, giochi, musica e spettacoli, in compagnia dei volontari della Fondazione Paideia e del personale dei Musei Reali di Torino. Durante la «Festa di fine estate» si potrà gustare una speciale merenda solidale per sostenere la Fondazione Paideia, ogni giorno a fianco di famiglie con bambini con disabilità. Tutto il ricavato dell’evento verrà infatti destinato alla nascita del Centro Paideia, polo per la riabilitazione infantile e spazio di socializzazione per tutte le famiglie, che verrà inaugurato a Torino nel 2018. Ingresso libero e gratuito da Piazzetta Reale 1, Torino. Per maggiori informazioni: www.fondazionepaideia.it.