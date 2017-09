La magia di Arturo Brachetti al Teatro Colosseo

TORINO - Dopo il debutto internazionale a Parigi arriva in Italia, da venerdì 26 gennaio a domenica 4 febbraio 2018 al Teatro Colosseo, il nuovo one man show di Arturo Brachetti: «Solo, the Master of quick change». Un ritorno alle origini per il grande trasformista che, in questo spettacolo, aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie. Tra reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà, Brachetti presenta sessanta nuovi personaggi e propone un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: le ombre cinesi, il mimo, la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle icone della musica pop, Brachetti regala novanta minuti di un imperdibile spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Per informazioni e biglietti: www.teatrocolosseo.it.