Ai Magazzini sul Po via ai concerti di «#finoamezzanotte»

TORINO – Si chiama «#finoamezzanotte» la rassegna di concerti del Magazzino sul Po che inaugurerà venerdì 22 settembre con Vurro, artista mitologico con corpo di uomo e testa di mucca. Mezzo-sangue dal deciso gusto rock’n’roll e, ad arricchire la proposta musicale: dj Pete della Slovenly Rec. Ecco cosa si dice dell'artista: «la leggenda narra che in un remoto villaggio da qualche parte sui monti, un allevatore perse la sua mucca durante una tempesta. Amava quell’animale così tanto che non smise di cercarlo per giorni. Perse i sensi sulla neve ed ebbe una visione, vide l’esatta posizione in cui la mucca era distesa. Si svegliò e camminò verso la sua amata mucca. La trovò, ma i lupi la avevano attaccata e il suo corpo agonizzante era sotterrato dalla neve. Durante la sua agonia, l’animale cedette la sua testa all’allevatore e così diventarono un unico essere, dando la vita a Vurro: mezzo uomo, mezza mucca. Avrebbe dedicato la sua vita a diffondere il messaggio per il mondo». Magica creatura con il ritmo che scorre nelle vene, questo animale della tastiera colpisce i piatti con le sue corna e suona la batteria con i piedi. Campanelle al braccio e voce dall’oltretomba, Vurro invita i credenti a essere trasformati durante la cerimonia sciamanica, al ritmo del rock n roll. Il selvaggio virtuoso, apre i cancelli del mondo sotterraneo della roccia, così da potevi entrare danzando.

I prossimi appuntamenti

«#finoamezzanotte» continua ogni settimana. Ecco il programma completo: giovedì 28 settembre «Lilith Ai» e «Crazy Power Flowers Trio»; venerdì 06 ottobre «Melt-Banana» e «arottenbit»; sabato 7 ottobre «Of The Wand & The Moon», «Sepulcrum» e «Petrolio»; venerdì 13 ottobre «Nadja», «KHN ' SHS» e «Troum», sabato 14 ottobre M(i)C Festival con «Massaroni Pianoforti», «Matteo Castellano» e «Veyl»; venerdì 20 ottobre «Pay no mind to us, we're just a minor threat» presenta: «Barnacles aka Matteo Uggeri» e «Sebastiano Carghini»; sabato 21 e domenica 22 ottobre «Felabration Torino 2017»; giovedì 9 novembre «Naives» e «Dagomago»; venerdì 10 novembre Fausto Rossi; sabato 11 novembre «UNDISCO KIDD» e «Talkie Nerds»; venerdì 17 novembre «UFOMAMMUT» e «Witnesses of Noise»; sabato 18 novembre Gianni Denitto; venerdì 24 novembre Jazz is Dead presenta: «Laraaji & Carlos Niño» e Gianni Giublena Rosacroce; sabato 25 novembre «Last Minute To Jaffna» e «Magnitudo»; venerdì 1 dicembre «Etruschi From Lakota»; domenica 3 dicembre «Jazz:re:found Festival 2017 closing party Tba»; sabato 16 dicembre «IMAGO Fest» con «Thigh Paul Sandra & Massimo Pupillo» e «Luca Sigurtà». Per info: Magazzino sul Po Circolo ArciTorino Murazzi del Po, lato sinistro. Ticket: €5 Prenotazioni: magazzinosulpo.it.