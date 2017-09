Arancini e bocconcini pieni di chiodi nel parco: «Attenzione ai vostri cani»

TORINO - Nella mattinata di ieri la polizia municipale è intervenuta in lungo Dora Napoli su segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato, passeggiando, alcuni arancini e bocconi gettati a terra e contenenti chiodi. Un mix perfetto per fare del male ai cani della zona e magari provocar loro la morte. Per fortuna c’è chi se ne è accorto prima che fosse troppo tardi. In particolare è stato un pensionato a notare quei bocconi sparsi tra gli alberi e ha voluto vederci meglio aprendone uno: e infatti all’interno non c’erano solo riso e ragù, ma anche chiodi piccoli ma ben appuntiti.

SEQUESTRO E SEGNALAZIONE - La chiamata alla polizia municipale è avvenuta prima delle ore 8. I vigili si sono presentati in lungo Dora Napoli e, dopo aver accertato anche loro la situazione, hanno proceduto con il sequestro dei bocconi pericolosi. I cittadini, dal canto loro, hanno affisso alcuni cartelli in tutta la zona per segnalare quanto trovato: «Attenzione ai nostri amici a quattro zampe», si legge, «ignoti hanno nascosto tra l’erba arancini pieni di chiodi. Apriamo gli occhi». Su chi sia l’autore è al momento ancora sconosciuto e, purtroppo, in questi casi è difficile riuscire a individuarlo.