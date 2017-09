«Sogno e colore» a Torino le opere del cuore di Joan Mirò

TORINO – Una rassegna che racchiude oltre 130 opere dedicate ad uno dei più grandi pittori della storia moderna a Joan Mirò. Capolavori provenienti dalla Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca. La mostra illustra gli ultimi trent’anni della straordinaria produzione di uno dei massimi interpreti del Novecento tra olii di grande formato, collage, «dipinti-oggetto» e sculture, frutto di sperimentazioni con materiali più diversi. Al centro della rassegna c’è l’isola di Maiorca, un «luogo del cuore» per l’artista, dove nacque sua madre, dove vivevano i nonni materni e dove lo stesso Miró si trasferì definitivamente nel 1956 per trascorrervi i suoi ultimi trent'anni di vita. Fu in questa lussureggiante perla delle Baleari, protetto dal silenzio, che il pittore anticonformista potè realizzare il desiderio di creare, in un ampio spazio, uno studio tutto suo in cui poter dar forma alle sue brillanti immagini mentali. Sogno e colore restituisce l’interiorità dello scultore e ceramista spagnolo, il suo modo di pensare, l’attaccamento a quelle radici fatte di mare e mulini, donne e paesaggi. Un universo che rivive nelle sue tele, in quel linguaggio personalissimo, ricco di simboli, forme e colori. Appuntamento il 14 di ottobre a Palazzo Chiablese per scoprire il genio artistico di Mirò, La visita guidata della mostra si unirà poi ad «Assaggi di Torino»: dopo l’arte pittorica, quella culinaria. Insieme alla guida sarà possibile andare alla scoperta delle curiosità gastronomiche legate al capoluogo piemontese. Dal Pan del Boia, nella zona del Quadrilatero (lo sapevate che il pan carrè è nato a Torino?), al Vermuth e al tramezzino in Piazza Castello, attraverso i menù Reali, per arrivare al cioccolato in Piazza San Carlo.

Il programma

Alle 13.30 ritrovo con la guida presso Palazzo Chiablese in Piazza San Giovanni, 2 a Torino, visita della mostra «Sogno e colore» di Joan Mirò, visita guidata della città alla scoperta delle sue «chicche» enogastronomiche. Termine della visita: 18.30-19. Prezzo 35 euro comprensivo di biglietto d'ingresso alla mostra, visita guidata alla mostra. visita guidata «Assaggi di Torino». Iscrizioni e pagamento entro e non oltre il 25 settembre scrivendo a claudia@slowdays.it.