«A spasso nel Tempo», a Borgo Dora viaggio nella storia con la Festa del Balon

TORINO – Dopo il successo del primo appuntamento torna, domenica 1 ottobre, la seconda edizione di «A spasso nel Tempo», la Festa del Balon di Torino. Un percorso tra eventi musicali, esposizioni di collezionisti, giochi di gruppo, auto e moto d'epoca ed ancora tanto buon cibo per far rivivere tramite l'antiquariato, il vintage, l'etnico e il brocantage tante diverse epoche del passato: dal '700 alla belle epoque, dai gloriosi anni '50 e '60 ai mitici '80. Il borgo verrà suddiviso in aree storico tematiche dove saranno sviluppati diversi temi per riconoscere e comprendere al meglio ogni periodo storico. In ogni zona saranno presenti i grandi classici che hanno caratterizzato quel determinato periodo. Inoltre verranno allestite delle mini ambientazioni storiche da poter utilizzare come set fotografici. Tanti anche gli eventi collaterali che renderanno protagoniste tutte le realtà che animano Borgo Dora. Tra le iniziative dalle 12 alle 18 si terrà «Borgo Dora Playground»: un torneo di Basket 3 contro 3 davanti all'ingresso della prestigiosa Scuola Holden. La partecipazione è gratuita, per iscriversi telefonare a 347 9141493 o contattare su Facebook «bdplayground». Borgo Dora Playground è un progetto sviluppatosi nel contesto delle azioni di dialogo con il territorio condotte da Scuola Holden e Polisportiva Dora Torino. Da ormai due anni è diventato un appuntamento settimanale, ogni venerdì pomeriggio, per gli appassionati di basket di qualunque età ed esperienza, ma anche un'occasione di incontro in cui intercettare vissuti, narrazioni e tratti distintivi dello storico quartiere del Balon. Questa edizione speciale dell'evento sarà animata dalla musica e dalla diretta radiofonica di Radio Banda Larga.