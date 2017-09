Incidente mortale in via Botticelli, motociclista perde la vita contro un’auto in retromarcia

TORINO - Incidente mortale questa mattina intorno alle 10.30 in via Botticelli. Un motociclista, le cui identità non è stata ancora diffusa, ha perso la vita scontrandosi con un’auto, una Mini Cooper, di fronte al civico numero 143. Il decesso non è avvenuto subito, quando sono arrivati i soccorsi l’uomo era ancora in vita. Il suo cuore ha smesso di battere una volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.

LA DINAMICA - Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti gli agenti di polizia municipale. La dinamica non è ancora stata accertata, ma pare che la vettura stesse uscendo dal parcheggio a lisca di pesce e, facendo retromarcia, abbia ostacolato la marcia sostenuta della moto Suzuki e il motociclista non è riuscito a evitarla. L’impatto, violento, è risultato fatale.

29 MORTI NEL 2017 - Nei primi nove mesi del 2017 sono quasi trena i motociclisti morti. Un numero alto, molto alto, come sottolinea Nico Marinelli, il presidente dell'associazione Tre Merli Sotto Shock: "Ci sono troppi incidenti mortali, colpa tanta volta della velocità. Ci vanno più controlli e tolleranza zero".