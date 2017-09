Sindaca e assessori in bicicletta: «Inauguriamo insieme una nuova ciclabile»

TORINO - Tutti sulle due ruote, cittadini e assessori pedaleranno insieme per inaugurare la nuova pista ciclabile di corso Orabassano. Quando? Il 20 settembre alle 18. L'iniziativa si inserisce all'interno delle numerose attività della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si terrà in città dal 16 al 22 settembre. In questa occasione gli assessori della Giunta Appendino, e la sindaca prima fra tutti, scenderanno in strada, muniti di bicicletta, per battezzare il nuovo percorso. Una "Biciclettata di Giunta" piuttosto insolita a cui potranno partecipare tutti i cittadini amanti delle due ruote. Durante il fine settimana avverrà anche il taglio del nastro per la ciclabile che collega gli atenei torinesi e la tranvia Sassi-Superga aprirà gratuitamente alle biciclette al fine di promuovere le colline cittadine.



BICICLETTA - Sette giorni per tanti appuntamenti, non solo ciclabili: si parte sabato 16 con i laboratori i Living Street a Borgo Campidoglio; Domenica 17 ci sarà la "Domenica per la sostenibilità", con relativo blocco del traffico dalle 10 alle 18 nell'area Ztl Centrale. Lunedì 18 settembre verrà inaugurata la nuova flotta di bus elettrici GTT. Tanti anche i seminari e i convegni che animeranno la città nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle nuove app per muoversi a Torino. Durante tutta la Settimana dedicata alla mobilità sostenibile inoltre i cittadini potranno condividere sui loro profili social la fotografia di uno spazio che vorrebbero condividere, utilizzando l'hashtag #torinospaziocondiviso. Il vincitore del contest vedrà realizzato il suo progetto l'anno prossimo.