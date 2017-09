Domenica ecologica il 17 settembre, ecco chi è esente dal blocco auto

TORINO - Domenica 17 settembre a Torino è tempo di domenica ecologica. Se in un primo momento era stata vietata la circolazione di veicoli in tutta la città, negli ultimi giorni il provvedimento è stato modificato: si circola a piedi solamente nell’area della Ztl Centrale. «Un’occasione», ha spiegato il Comune, «offerta ai cittadini e alle cittadine per riappropriarsi delle strade e delle piazze optando per una mobilità dolce: a piedi o in bici, a bordo di auto elettriche o di car sharing». L’area interessata sarà chiusa dalle 10 alle 18.

CHI E’ ESCLUSO - Ci sono categorie esentate dal rispetto dell’ordinanza e quindi dal divieto di circolazione nell’area della Ztl Centrale. Le limitazioni ai veicoli privati a motore non si applicano alle seguenti categorie: veicoli elettrici o ibridi con alimentazione elettrica o a idrogeno, autoveicoli di servizio pubblico e delle forze dell’ordine, per il soccorso o della protezione civile, taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio, veicoli del car sharing. Inoltre possono altresì circolare i seguenti veicoli purché con partenza o destinazione in Ztl Centrale e accompagnati da idonea documentazione: veicoli delle associazioni o società sportive, veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o soggetti affetti da gravi patologie, veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi o esami indispensabili, operatori assistenziali in servizio, veicoli di interesse storico e collezionisti, veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, religiose o civili, di medici e veterinari o infermieri o giornalisti.

