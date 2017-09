Piazza Vittorio Veneto, truck per lo screening per la prevenzione cardiovascolare

TORINO - In questi giorni chi passa da piazza Vittorio Veneto ha notato la presenza del truck della Banca del Cuore. Questo occupa uno spazio notevole, attirando la curiosità di chi già non è informato sull'iniziativa che invita a effettuare gratuitamente uno screening completo per la prevenzione cardiovascolare.

Iniziata a febbraio la campagna, prima nel suo genere in Italia e nel mondo, toccherà entro la fine dell'anno trenta città italiane omogeneamente sparse lungo tutta la penisola. Il tour nasce nel febbraio del 2015 per merito della Fondazione per il Tuo cuore Onlus dell'ANMCO (Associazione Nazionale Medici cardiologi ospedalieri) e prevede, dopo la prima fase in cui vengono acquisiti i dati, la custodia gratuita e sempre disponibile dell'elettrocardiogramma (ECG), dei valori pressori e dei dati sanitari più rilevanti delle persone che hanno aderito al progetto.

Per salutare gli operatori in questi giorni all'opera a Torino e informarsi sulle modalità del progetto, il presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci ha fatto visita, nella mattinata di ieri, al laboratorio allestito all'interno del tir parcheggiato in piazza Vittorio Veneto. Breve scambio di battute e informazioni e la promessa di incontrarsi nuovamente alla prossima sosta del truck della Banca del cuore nella nostra città.