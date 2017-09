Furti nella notte in San Donato: arrestati ladri troppo «rumorosi»

TORINO - Volevano approfittare del buio della notte per introdursi all’interno di un negozio di alimentari di corso Regina Margherita, angolo via Saccarelli, in San Donato, ma qualcosa è andato storto. I rumori provocati nel tentativo di forzatura della serranda infatti hanno allarmato un residente della zona, che ha subito composto il numero unico 112.

FURTO - Una pattuglia della polizia si è immediatamente recata sul luogo e ha intercettato i due ladri, che nel frattempo si erano dati alla fuga. I due erano riusciti a forzare la serranda ma, allarmati dall'arrivo delle volanti, si erano allontanati frettolosamente. Si tratta di due cittadini marocchini di, rispettivamente, 34 e 27 anni, entrambi con numerosi precedenti penali a carico. Il più giovane risulta anche sottoposto all’obbligo di firma presso la stazione CC «Barriera Milano». In seguito ai controlli i due sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso.