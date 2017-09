Treni strapieni per raggiungere Cheese, molti passeggeri restano a terra

TORINO - A quanto pare non sono bastati i 22 treni straordinari messi a disposizione da Trenitalia, in collaborazione con la Regione Piemonte, per raggiungere Bra da Torino e per tornare. I disagi per i coloro che oggi, domenica 17 settembre, hanno scelto il treno per raggiungere la ventesima edizione di Cheese, sono stati comunque molti. Fino ad arrivare al punto che alcuni passeggeri, muniti di regolare biglietto, non sono riusciti a partire.

TRENI - Particolarmente drammatica la situazione sul treno delle 10.27 diretto ad Alba. Il convoglio, partito dalla stazione Torino Stura è arrivato al Lingotto già completo, dopo aver effettuato le fermate Rebaudengo e Porta Susa. Stando così le cose i passeggeri delle stazioni successive a quella del Lingotto hanno trovato un treno inaccessibile: i più fortunati hanno affrontato il viaggio in piedi, i meno fortunali sono rimasti a terra.